Украина отказывается проводить обмен пленных без женщин в списке – Верещук

Украина поставила условие российской стороне включать в списки по обмену военнопленными украинских женщин. Об этом рассказала BBC вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Теперь мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Вот так мы пытаемся хоть как-то спасти наших женщин и мирных жителей", – сказала Верещук.

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По ее словам, почти 500 женщин находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани и Ростова. Россия крайне неохотно возвращает захваченных женщин-заложниц.

"Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами", – сказала вице-премьер.

Она добавила, что появляется все больше свидетельств того, что Россия насильственно депортировала большое количество гражданских лиц через границу после вторжения в страну в феврале.

Украинцев используют в качестве заложников. "Они захватили всех этих заложников – мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать", – сказала Верещук.

В ходе последнего обмена удалось вернуть девять гражданских лиц. Они были с тяжелыми травмами, в том числе с ампутациями, сделанными в России.

"В этом обмене были люди с тяжелыми травмами – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасны", —– рассказала Верещук.

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Роман Брыль

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