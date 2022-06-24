Украина увековечила имя Героя Украины полковника авиации Игоря Бедзая

"С целью увековечения памяти о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае... постановляю в дальнейшем именовать ее – 10 морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", – указано в документе.

10-й морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины присвоено имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Игорь Бедзай погиб в начале мая во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя.

В 2014 году Бедзай служил командиром 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, около Сак в Крыму.

С началом аннексии Крыма российским войсками, Бедзай организовал личный состав, подготовил технику и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. На следующий день – повторил операцию.

Фактически благодаря Игорю Бедзаю удалось сохранить морскую авиацию.

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