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Лучшие украинские и международные эксперты по вопросам пенсионной реформы, гериатрии и геронтологии соберутся на форуме, чтобы создать единую пенсионную стратегию Украины.

27 – 28 января состоится Украинский пенсионный форум, на котором будут обсуждаться ключевые вопросы для обеспечения достойной старости в Украине. Каждый спикер мероприятия – настоящий эксперт в своей области, а их регалии и достижения можно перечислять на много страниц. Предлагаем поближе познакомиться с основными спикерами форума.

Александр Сидоренко

Эксперт Международного института по вопросам старения (ООН-Мальта), член Консультативного Совета совместной программной инициативы стран Европейского союза по вопросам старения

Александр Сидоренко родился в Украине, почти 30 лет проживает в США и Австрии. Он стал уважаемым человеком в мире, мы с вами можем гордиться, что он – украинец. Александр – признанный эксперт по вопросам национальной и международной политики в области старения, старший советник Европейского Центра политики и исследований в области общественного благосостояния (Вена, Австрия), член совета директоров международной неправительственной организации HelpAge International (Лондон, Великобритания).

Александр был руководителем Отдела по народонаселению Европейской экономической комиссии ООН (2010), возглавлял Программу ООН по вопросам старения (1988-2009). Его основные функции в Программе ООН включали координацию подготовки и проведения Второй всемирной ассамблеи по вопросам старения (2002, Мадрид, Испания), включая разработку и координацию мероприятий Мадридского международного плана действий в области старения. Александр имеет невероятный масштаб мышления и очень глубокую экспертизу в вопросах старения населения, которые помогут в подготовке пенсионной стратегии Украины.

Вера Чайковская

Доктор медицинских наук, профессор Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины

Вера Чайковская ведет активную общественную деятельность как член президиума правления Научного общества геронтологов и гериатров Украины, является действующим президентом Ассоциации по делам престарелых и инвалидов г.. Киева, заместителем председателя Лиги развития паллиативной помощи в Украине и членом президиума Организации ветеранов Украины.

Как высококвалифицированный медик с многолетним стажем и многочисленными научными достижениями, Вера Чайковская сделала большой вклад в развитие паллиативной помощи в Украине (помощь неизлечимо больным). В 2010 г. прошла стажировку в Институте паллиативной помощи Хосписа Сан-Диего (США). Участвовала в подготовке программы и преподавании первых в Украине американо-украинских курсов подготовки медицинских сестер по паллиативной помощи.

Вера Чайковская организовала Научную школу по геронтологии и кафедру геронтологии и гериатрии в Казахском национальном медицинском университете им. С. Д. Асфендиярова. О международном авторитете свидетельствует и то, что Вера Чайковская является лектором в высших учебных заведениях многих стран, таких как Оксфорд (Великобритания), Восточный Мичиганский университет (США), Центральный европейский университет (Будапешт, Венгрия). В профессиональных кругах известна как автор более 250 печатных трудов, учебников, образовательных программ и учебных курсов для пожилых людей и членов их семей.

Мортен Расмуссен

Директор датской ассоциации Danish.Care

В Дании реализована лучшая пенсионная система современности: пенсионную реформа была проведена еще в 80-90-х годах прошлого века и уже сейчас среди пенсионеров Дании практически нет бедных.

Danish.Care предлагает уникальные решения по вопросам социального обеспечения, которые приносят пользу всему обществу. Как торговая ассоциация и политический игрок, Danish.Care участвует в публичных дебатах, предлагая мысли и знания по ключевым вопросам, сотрудничает со всеми участниками и организациями, которые влияют на рамочные условия отрасли – работают на датском рынке в сферах продаж, экспорта, инноваций или производства и новых технологических возможностей. Успешным опытом Дании в области пенсионной реформы и сотрудничества в социальной сфере Мортен Расмуссен поделится с участниками форума.

Инициатор Украинский пенсионного форума – Ольга Бондаренко, директор и основательница Международного благотворительного фонда "Let`s help!".

Среди спикеров мероприятия – Министр социальной политики Украины Марина Лазебная, Министр финансов Украины Сергей Марченко, инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса, Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, известная экономистка и специалистка по демографии, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, Председатель Совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко, авторитетные представители медицинской сферы, известные ученые и общественные деятели.

С полным перечнем спикеров и их компетенциями вы можете ознакомиться на сайте форума: https://pensionforum.org.ua/

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