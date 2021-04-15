На правах партнерства

Протестировать собственные идеи и помочь в модернизации страны – такие возможности открываются перед студентами украинских учебных заведений, участвующих в "Первом Всеукраинском Могилянской открытом хакатоне". Его цель – найти яркие идеи и вдохновить будущих лидеров, которых требует Украина во время динамических изменений и турбулентности.

Ставка на идеи и потенциал

Активных, прогрессивных и талантливых студентов нужно поддерживать и предоставлять им возможности для развития. Такой подход поможет молодежи поверить в свой потенциал и направить его в пользу страны. Для бизнеса это хорошая возможность познакомиться с перспективными и патриотическими представителями нового поколения, которые могут предложить свои знания и умения для взаимной пользы и глобальных позитивных изменений.

Именно поэтому так важно создавать кластеры новых идей и взглядов на обычные и глобальные проблемы. Развитие одного из таких инновационных кластеров начато проектом "Могилянский открытый хакатон (МОХ)". Это конкурс новаторских идей среди студенческой молодежи. Цель хакатона — собрать инновационные разработки в сферах экологии, энергетики, общественно-ориентированного предпринимательства и помочь их практической реализации. Проект был инициирован в сотрудничестве Киево-Могилянской Академии и энергетической компании "Мегатрейдинг" при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины и Киевской городской государственной администрации, а также представителей украинского бизнеса и СМИ.

Андрей Китаев — руководитель Центра энергоменеджмента НаУКМА

Андрей Китаев, руководитель Центра энергоменеджмента Киево-Могилянской академии, соавтор проекта, рассказал, что идея организации хакатона возникла во время профессионального общения с бизнесом. "Никто к нам не приедет и Украину за нас не построит, поэтому мы должны рассчитывать, прежде всего, на собственные силы, упорную системную работу и потенциал молодежи".

Нина Чала — доктор наук с государственного управления и профессор НаУКМА

"Современная инновационная платформа сотрудничества с доступом к качественным кадрам, инновационным проектам, возможностям дуального образования, организационным и финансовым ресурсам крайне нужна и университетам, и бизнесу, и власти. Бизнес получит доступ к перспективным кадрам и новым идеям для развития, молодежь — дополнительную мотивацию и возможность показать себя в проектной работе, найти сферу своей реализации, преподаватели и эксперты — привлечение к решению научно-практических бизнес-задач, а власть — создание рабочих мест и наполнение для своих социальных политик", — считает соавтор проекта Нина Чала, доктор наук по государственному управлению и профессор НаУКМА.

В подготовке МОХ использована практика самоуправления. Большинство процессов по организации и техническому обеспечению мероприятия (разработка и наполнение сайта, коммуникация с бизнес-сообществом, привлечение участников и т.д.) выполняются представителями студенчества. Это позволяет создать комьюнити креативных студентов, которые реализуют свой потенциал в различных сферах и ищут лучшие пути применения знаний, полученных во время обучения.

Олександра Гуменна — и.о. Президента НаУКМА, соавторка проекта МОХ

"Развитие инновационной экосистемы устойчивого развития в Украине можно достичь благодаря компетенциям, наработанным в Могилянке. Мы готовы дать совет по управлению бизнесом, стратегическому, инвестиционному и проектному менеджменту, бизнес-администрированию, маркетингу, разработке адаптивных экономических моделей, публичному управлению и развитию современных коммуникаций", — заключает и.о. Президента НаУКМА Александра Гуменна, соавторка проекта.

Принципы взаимной выгоды

Могилянский открытый хакатон — это первое звено в цепи дуального образования, которое дает молодежи возможность не только получать академические знания, но и выходить на реальный рынок бизнес-идей и реализовывать собственный потенциал. Кроме хакатона, который планируется сделать регулярным, в эту цепь также входят Могилянская школа будущих лидеров и практическое сотрудничество с бизнесом и местным самоуправлением.

Актуальная проблема украинской энергетической сферы с точки зрения бизнеса — хаотичный, неупорядоченный рынок, неквалифицированные участники, работающие по неэффективным устаревшим стандартам, пробелы в законодательстве. Это порождает возможности для ценовых манипуляций и ведет к рискам всех участников отрасли.

Общаясь с клиентами, в компании "Мегатрейдинг" отследили запрос на оптимизацию расходов и сложности клиентов с планированием своих потребностей в электроэнергии. Неумелое планирование вызывает чрезмерное потребление электрической энергии, которого можно избежать. Если смотреть на этот вопрос в перспективе 10-20 лет, снижение чрезмерного потребления электроэнергии благодаря правильному планированию, уже существенно будет экономить природные ресурсы.

"Мы видим свою миссию в том, чтобы создавать современный, конкурентный, честный рынок энергетики в Украине. Мы готовы делиться своими наработками и опытом, чтобы вывести отрасль на новый уровень. Таким образом мы стремимся сформировать цивилизованные правила и стандарты, уменьшить влияние олигархической монополии, что будет выгодным для рынка, для потребителей и для страны в целом", — рассказывают в руководстве компании.

Вячеслав Коханов — директор и совладелец электрической компании Мегатрейдинг

"Мы все были студентами и понимаем, как сложно, имея только академическое образование, применить свои знания на практике и приобрести навыки. Поэтому искали партнера, который поможет вдохновить студентов к реальным действиям. Благодаря привлечению молодежи, мы надеемся получить свежий взгляд на решение проблем. Также существует вероятность, что кроме ответов на наши вопросы, мы получим инновационные идеи, которые даже не рассматривали ранее. Ведь именно так, благодаря прорывным технологиям, которые имеют экономическое обоснование, меняется мир", — рассуждает совладелец и директор компании "Мегатрейдинг" Вячеслав Коханов.

Сотрудничество бизнеса с Центром энергоменеджмента Киево-Могилянской академии — это ответ на потребности рынка и поиск новых вариаций развития энергетического сектора. Сегодняшние студенты могут принять участие в изменениях государственного, общественного характера. Они будут формировать наше ближайшее будущее. И ответственный бизнес понимает, насколько важно заложить в них правильные ценности. Ведь в синергии нестандартного взгляда студентов и зрелого опыта практиков, происходит химия и рождаются зрелые, правильные, "взрывные" проекты.

Обмен идеями и опытом

Участники хакатонов должны представить инновационные идеи проектов, которые могут создать дополнительные возможности в различных сферах устойчивого развития. Это шанс создать собственный кейс, который получит экспертизу и поддержку организаторов и партнеров. Кроме ряда призов, указанных на сайте МОХ, студентам гарантировано ценный опыт, а также практические возможности для повышения собственных навыков проектной работы в реальном секторе.

Представители бизнес-сообщества уверены в том, что только в сотрудничестве с новым поколением украинцев возможно воплощать инновации, которые будут работать уже в ближайшей перспективе. Ведь украинское студенчество — движущая сила и энергия изменений. Именно с ними возможно воплощать концепции устойчивого развития, которые предусматривают обработки наиболее актуальных вызовов современности.

Алина Соколенко — глава управления Ассоциации экспертов устойчевого развития

"Наша миссия — создание устойчивого будущего через нетворкинг, образовательные проекты и проекты развития. Хакатон — это один из проектов, в который мы верим. Он имеет большое будущее. Принцип устойчивого развития — о балансе различных составляющих: экологической, общественной, экономической, и в каждой из этих составляющих есть свои вызовы. Вызовы как перед обществом, так и перед потребителями. И нам нужно объединяться, чтобы реагировать на эти вызовы, ибо без этого невозможно", — дополняет Алина Соколенко, председатель правления Ассоциации экспертов устойчивого развития (ASDE).

Социальные инициативы всегда будут движущей силой инноваций. Могилянский хакатон открывает окно возможностей для новых взглядов на ответственность бизнеса и будущее развитие. С помощью конкурса возможно популяризировать и поддержать яркие идеи и выйти на внешний рынок с оригинальными разработками и настоящими лидерами.

Окно возможностей для молодежи

"Большую дорогу нужно преодолевать, начиная с маленьких шагов. Если молодежь сможет творить великие проекты и нейтрализовать ошибочное влияние нынешнего поколения — это уже большой шаг вперед", — считают представители бизнес-сообщества.

Сергей Опря — глава Ассоциации креативно-инновационного пространства предпринимательства

"Именно среди молодых людей рождаются современные креативные идеи, которым надо давать толчок и поддержку для реализации в родной стране. А дальше уже выходить на международный уровень, чтобы популяризировать новых успешных, порядочных, нравственных лидеров. Это имеет особую ценность сейчас, в период пандемии, когда многие не понимают куда идти в профессиональном развитии", — считает Сергей Опря, соавтор проекта, бизнесмен, антикризисный эксперт и председатель правления Ассоциации креативно-инновационного пространства предпринимательства.

МОХ дает шанс протестировать идею, сформировать команду, с которой можно двигаться дальше, увидеть, какие направления не охваченны и нуждаются в привлечении людей и идей. Для работодателей это возможность найти самых активных, инициативных, заинтересованных молодых людей, которых можно привлечь к сотрудничеству, партнерству и дальнейшему развитию.

"Мы должны менять экологическое мышление на всех уровнях: собственного домохозяйства, общины, общества, страны и мира. Чтобы люди, которые работают в области экологии, имели собственную экологическую сознательность. Даже классные идеи трудно воплотить без поддержки, экспертизы и финансовых ресурсов. И все эти ресурсы бизнес готов предоставлять студентам, чтобы в перспективе двух, пяти, десяти лет иметь реальные изменения", — говорит Сергей Опря.

Уже сейчас нужно формировать системный подход, привлекать бизнес, стейкхолдеров, университеты, государственный сектор, общественные объединения. Только сочетая их опыт, можно создать что-то уникальное, что нужно будущим поколениям.

Таким образом, создание инновационной экосистемы устойчивого развития Украины вокруг Могилянки уже начато, и, надеемся, такой процесс может стать общенациональным трендом организации системной проектной работы для развития счастливой, богатой, успешной и молодой Украины.

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