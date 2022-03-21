Укрзализныця объяснила, как с сегодняшнего дня покупать билеты на поезда за границу

Билеты на часть поездов Укрзализныци можно приобрести через чат-бот и сайт, а на некоторые – только в отдельных кассах.

Об этом сообщила пресс-служба АО.

В частности, билеты на маршруты Киев-Хелм, Днепр-Хелм, Харьков-Хелм можно приобрести в чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua.

"Вводить необходимо сообщение в пределах Украины, а именно Киев-Ягодин. Это и будет билет в Хелм", – уточнили в УЗ.

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Одесса-Перемышль – билеты на booking.uz.gov.ua и в кассах.



Киев-Варшава – билеты на booking.uz.gov.ua и в кассах, поиск по станции Варшава-Восточная.



Киев-Вена – билеты в вагон 21/431 только в кассе №1 кассового зала №3 на Центральном вокзале Киева.

В вагон Вена-Киев 22/432 – билеты на сайте австрийских железных дорог OEBB.



Аналогичные условия для сообщения Киев-Будапешт, при этом поезда будут останавливаться на ст. Kőbánya felső (Budapest) с трансфером на стадион BOK, где обустроен волонтерский пункт с возможностью дальнейшего путешествия в аэропорт и другие вокзалы столицы Венгрии, отметили в УЗ.

С понедельника, 21 марта, Укрзализныця возобновила платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, к востоку, югу и за границу.

Уляна Букатюк

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