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Укрзализныця объяснила, как с сегодняшнего дня покупать билеты на поезда за границу

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 18:38
Укрзализныця объяснила, как с сегодняшнего дня покупать билеты на поезда за границу - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Билеты на часть поездов Укрзализныци можно приобрести через чат-бот и сайт, а на некоторые – только в отдельных кассах.

Об этом сообщила пресс-служба АО.

В частности, билеты на маршруты Киев-Хелм, Днепр-Хелм, Харьков-Хелм можно приобрести в чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua.

"Вводить необходимо сообщение в пределах Украины, а именно Киев-Ягодин. Это и будет билет в Хелм", – уточнили в УЗ.

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Одесса-Перемышль – билеты на booking.uz.gov.ua и в кассах.

Киев-Варшава – билеты на booking.uz.gov.ua и в кассах, поиск по станции Варшава-Восточная.

Киев-Вена – билеты в вагон 21/431 только в кассе №1 кассового зала №3 на Центральном вокзале Киева.

В вагон Вена-Киев 22/432 – билеты на сайте австрийских железных дорог OEBB.

Аналогичные условия для сообщения Киев-Будапешт, при этом поезда будут останавливаться на ст. Kőbánya felső (Budapest) с трансфером на стадион BOK, где обустроен волонтерский пункт с возможностью дальнейшего путешествия в аэропорт и другие вокзалы столицы Венгрии, отметили в УЗ.

Уляна Букатюк
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