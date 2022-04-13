В Днепропетровской области пиротехники уже обезвредили почти полтысячи боеприпасов

В Днепропетровской области пиротехники обезвредили около 500 боеприпасов. Взрывчатую пиротехнику находили на улицах, в огородах, в полях.





Об этом 13 апреля сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.





"В нашей области специалисты уже уничтожили почти полтысячи боеприпасов, которые прилетели к нам с кассетными снарядами орков. Кассетным оружием решисты обстреливали общины в Криворожском и Синельниковском районах, которые граничат с Донецкой и Херсонской областями", – сообщил Резниченко.





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По его словам, разминирование до сих пор продолжается. Поэтому он призвал людей не брать в руки подозрительные предметы. В случае обнаружения таковых нужно сразу вызвать спасателей и полицию.

Уляна Букатюк

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