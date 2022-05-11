В Германии задержали раскошную яхту Luna российского миллиардера Ахмедова – фото
Федеральное управление криминальной полиции Германии арестовало 115-метровую яхту Luna российского миллиардера Фархада Ахмедова, попавшего в марте 2022 года под западные санкции. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung .
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Стоимость яхты Ахмедова оценивается в 400 млн. евро.
Несколько лет назад она оказалась в центре одного из самых дорогих разводов в истории. Татьяна Ахмедова, бывшая жена миллиардера, несколько лет пыталась отсудить у него часть состояния, в том числе и яхту Luna .
В 2016 году Высокий суд Лондона обязал Ахмедова выплатить бывшей жене 453 млн фунтов стерлингов (позже они договорились о втрое меньшей сумме), а когда тот отказался – приказал арестовать его активы по всему миру. Таким образом, в апреле 2018 года под арест попала и яхта Luna, стоявшая в Дубае. Ахмедов не мог воспользоваться ею несколько месяцев.
Теперь его яхта может быть конфискована и продана в пользу Украины.
Яхта Luna была построена по заказу российского миллиардера Романа Абрамовича. Ахмедов купил его у него в 2014 году.
Экстерьер разработан Newcruise, интерьеры — Дональдом Старки (Donald Starkey). На борту в девяти каютах могут разместиться 18 гостей. Дизель-электрическая силовая установка мощностью 15 тыс. л. с. может разогнать яхту до 22 узлов.
- В апреле 2022 года в порту Гамбурга была арестована яхта Dilbar российского олигарха Алишера Усманова.
- Третью русскую яхту Solandge, находившуюся в порту Гамбурга, олигарх Сулейман Керимов успел продать. Перед войной из Гамбурга также вывели яхту Graceful, которая, как считается, принадлежит Владимиру Путину.
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