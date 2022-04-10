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В Харьковской области оккупанты похитили известного украинского писателя вместе с сыном

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 20:14
В Харьковской области оккупанты похитили известного украинского писателя вместе с сыном - Фото
Владимир Вакуленко с сыном Виталием (Фото: Iryna Novitska)

Украинского писателя и волонтера Владимира Вакуленко и его сына Виталия российские оккупанты взяли в заложники еще в конце марта.

Об этом сообщила бывшая супруга Вакуленко Ирина Новицкая.

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"Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские воины, либо представители оккупационной лже-власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна", – написала она.

Также информацию о похищении писателя вместе с сыном подтвердили в Харьковской областной прокуратуре: по делу уже открыли производство по ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (похищение человека), сообщили там.

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Уляна Букатюк
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похищение изюм Владимир Вакуленко
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