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В Харьковской области ВСУ на некоторых направлениям перешли в контрнаступление – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 01:56
В Харьковской области ВСУ на некоторых направлениям перешли в контрнаступление – глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

27 марта Вооруженные силы Украины на некоторым направлениям в Харьковской области перешли в контрнаступление. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"На сегодняшний день можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и зачищена от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск России в Ольховке. Гоним оккупантов до границ с РФ", – рассказал глава ОВА.

Российские оккупанты нанесли авиаудары по Осколу в Изюмском районе.

"Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек. 4-летний ребенок ранен", – сообщил Синегубов.

Наталия Медведева
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