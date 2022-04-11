В Херсоне по указанию оккупантов сорвали портреты Героев Небесной Сотни

Во временно оккупированном Херсоне по указанию оккупантов разгромили мемориал "Слава Украине", сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших Героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг", – написал Хлань.

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Кроме того, россияне также сняли борды с надписями "Херсон – это Украина", говорит он.

Херсонское издание "Мост" отметило, что вместе с людьми, похожими на силовиков, мемориал визуально уничтожали гражданские молодые люди.

Катерина Амеліна

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