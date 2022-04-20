В Ирпене и Буче возобновили водоснабжение, но только на первых этажах

Работники Ирпеньводоканала запустили водоснабжение по всей системе городов Буча и Ирпень, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Но из-за отсутствия света ее не могут подать выше первого-второго этажей.

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"За прошедшие сутки работники Ирпеньводоканала запустили водоснабжение полностью во всю систему городов Буча и Ирпень. Однако из-за отсутствия электроэнергии водоснабжение в домах пока отсутствует, за исключением 1-2 этажей (где дома географически расположены ниже водопроводных сетей)", – написал Павлюк в своем Telegram-канале.

Централизованного водоснабжения и водоотвода пока нет в 11 населенных пунктах Киевской области, где оно было до войны.

Вода в Ирпене и Буче исчезла c первых дней российской оккупации.

Инвестиционный совет Ирпеня посчитал, что для восстановления уничтоженного или поврежденного жилья в городе потребуется около $850 млн. Вместе с уничтоженной инфраструктурой эта сумма может достичь $1 млрд.

Андрей Водяный

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