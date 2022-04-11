В Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Город закрывают на въезд
11.04.2022, 22:45
Ирпень (Фото: Александр Маркушин)
С завтрашнего утра, 12 апреля с 6:00 и до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
На время комендантского часа въезд в город будет запрещен.
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Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.
Проезд через Ирпень на Бучу будет также закрыт. Проехать можно через Дмитровку и Забучье.
Сейчас в городе заканчивается фиксация преступлений российской армии и идет разбор завалов.
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