В Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Город закрывают на въезд

С завтрашнего утра, 12 апреля с 6:00 и до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

На время комендантского часа въезд в город будет запрещен.

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Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку.

Проезд через Ирпень на Бучу будет также закрыт. Проехать можно через Дмитровку и Забучье.

Сейчас в городе заканчивается фиксация преступлений российской армии и идет разбор завалов.

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Роман Брыль

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