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В Киевской области подростка подозревают в госизмене. Он передавал врагу информацию

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 13:46
В Киевской области подростка подозревают в госизмене. Он передавал врагу информацию - Фото
Источник: Киевская городская прокуратура

В Киевской области 17-летнего парня подозревают в госизмене, сообщили в столичной городской прокуратуре.

Житель Бучанского района добровольно перешел на сторону врага, передавал им информацию об односельчанах, магазинах, домах, где могли быть ценные вещи. И лично участвовал в мародерстве.

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре.

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Катерина Амеліна
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