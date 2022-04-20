В Киевской области подростка подозревают в госизмене. Он передавал врагу информацию

В Киевской области 17-летнего парня подозревают в госизмене, сообщили в столичной городской прокуратуре.

Житель Бучанского района добровольно перешел на сторону врага, передавал им информацию об односельчанах, магазинах, домах, где могли быть ценные вещи. И лично участвовал в мародерстве.

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре.

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Катерина Амеліна

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