﻿VELO - новый способ потребления никотина. Паучи (от англ. слова "pouch" - мешочек) VELO родом из Швеции

На правах спонсорства

18+ Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость.

Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

В Украине, как и во многих других странах мира, курение перестало быть доступным во многих местах и ​​ситуациях. Социальное давление, определенные тренды в обществе, технологии: мир меняется, но некоторые совершеннолетние курильщики не собираются отказываться от потребления никотина. Тем более, когда появляются инновационные разработки, которые меняют сам подход к его потреблению.

Яркий пример - никотиновые паучи без табака VELO от "Бритиш Американ Тобакко", которые с осени прошлого года начали продаваться в Украине.

Тропический морской бриз на карантине

Из-за распространения коронавируса ситуация во всем мире сложилась так, что нужно соблюдать определенные правила и не выходить лишний раз из дома. Карантин кардинально изменил нашу жизнь. Придется признать, что этим летом не все желающие смогут вырваться на неделю-две в теплые края: курорты и гастрономические туры по экзотическим странам этим летом нам, скорее всего, не «светят».

Но не будем спешить огорчаться, ведь экзотикой можно будет насладиться дома. Бренд VELO нашел рецепт освежающего лета и порадовал своих потребителей новым вкусом - Tropic Breeze. Линейка паучей от VELO пополнилась вкусом тропических фруктов, в котором можно почувствовать нотки манго, маракуйи, мандарина, ананаса.

Яркое лето с привкусом экзотики можно будет ощутить в любой момент, независимо от обстоятельств и ситуаций, ведь оно - в вашей банке и всегда под рукой.

Кстати, сейчас действует специальное летнее предложение от VELO - акция "1 + 1". Покупаете одну банку за 120 грн, вторую со вкусом тропических фруктов получаете всего за 1 грн. Подробнее об акции читайте здесь.

Уникальность VELO

VELO - это новый способ потребления никотина. Паучи (от англ. слова "pouch" - мешочек) VELO имеют шведские корни. Сейчас производятся в Швеции и Венгрии. Простота, функциональность и комфорт - основа шведского качества. "Бритиш Американ Тобакко" умеет предугадывать вкусы и желания потребителей, которые стали более требовательными к никотиновым продуктам. Компания выступает во главе трансформации индустрии. Ее инновационная продукция подходит любому ритму жизни, а потребитель VELO - активный и открытый к новому.

Совершеннолетние потребители табака и никотина могут получать длительный и стабильный эффект от никотина - и все это без табака, дыма, пепла и без последствий для вашей улыбки. Продукт содержит микрокристаллы целлюлозы, никотин, ароматизаторы, подсластители и воду. Использовать VELO тоже легко: размещаем пауч между десной и верхней губой и держим до 30 минут.

Если вы житель мегаполиса, то этот продукт однозначно для вас. Паучи можно использовать в любое время и в любом месте: дома, в супермаркете, общественном транспорте, в частности, в самолете. И что важно - без спецустройств, стиков или жидкости.

Отдельно хочется отметить круглую полупрозрачную упаковку. Главное ее преимущество: в специальный отсек в крышке можно положить использованный пауч, то есть, искать мусорный бак не нужно.

Потребители также смогут по достоинству оценить вкусы линейки VELO. В палитре несколько вариантов с мятным вкусом: Polar Mint, Ice Cool и Freeze; а также с ягодным Berry Frost, а теперь еще и новый экзотический вкус Tropic Breeze.

Содержание никотина обозначено количеством точек на упаковке - от 1 до 4 (Easy, Medium, Strong или X-Strong). Одна точка (Easy) - около 4 мг никотина на пауч, в паучах с двумя точками (Medium) - 6 мг никотина, с тремя (Strong) - примерно 10 мг никотина и с четырьмя точками (X-Strong) - примерно 11 мг никотина.

Заказать никотиновые паучи без табака можно на сайте go-velo.com.ua. Также VELO уже доступны в магазинах украинских городов.

"Бритиш Американ Тобакко" (БAT) - одна из ведущих международных компаний, которая поставляет табачные и никотиносодержащие продукты миллионам потребителей во всем мире. Штат компании составляет более 53 000 человек. Она является лидером рынка в более чем 50 странах, а ее фабрики представлены в 43 странах мира. Стратегический портфель компании состоит из мировых брендов сигарет и растущего ассортимента товаров с потенциально пониженным риском для здоровья, к которым в том числе относятся и паучи VELO.

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