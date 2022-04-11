В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической инфраструктуры

В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, продолжаются обстрелы жилья местных жителей. Как пишет Гайдай, ВСУ отразили атаку под Золотым, но россияне после неудачи отошли и начали обстреливать жилые дома. В целом, на сегодня врагом обстрелян уже каждый город Луганской области.

Глава ОВА уточняет, что россияне знают о повреждениях, нанесенных в области, поскольку у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием.

"Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья", – отмечает он.

В частности, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. Также в районе Кременной из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.