UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 07:32
В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической инфраструктуры - Фото
Фото - ЕРА

В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, продолжаются обстрелы жилья местных жителей. Как пишет Гайдай, ВСУ отразили атаку под Золотым, но россияне после неудачи отошли и начали обстреливать жилые дома. В целом, на сегодня врагом обстрелян уже каждый город Луганской области.

Глава ОВА уточняет, что россияне знают о повреждениях, нанесенных в области, поскольку у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием.

"Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья", – отмечает он.

В частности, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. Также в районе Кременной из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область Сергей Гайдай Гайдай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 