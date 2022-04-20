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В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила там Холокост

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 16:42
В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова. 81 год назад она пережила там Холокост - Фото
Фото: Бабий Яр

Государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что в Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова.

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"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, прячась от российских войск", – говорится в твиттере музея.

На сайте всемирного движения Хабад-Любавич сообщается, что Объедкова скончалась 4 апреля от истощения. Ее похоронили в одном из парков Мариуполя недалеко от побережья Азовского моря.

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет в октябре 1941 года, когда нацисты вошли в Мариуполь и начали забирать евреев города. Когда эсэсовцы пришли за матерью Ванды – Марией (Миндель), девочке удалось избежать ареста и расстрела, спрятавшись в подвале.

20 октября 1941 года нацисты убили до 16 000 евреев в окрестностях Мариуполя.

Отцу Ванды позже удалось убедить немцев, что его дочь – гречанка. Благодаря этому Ванда Объедкова смогла выжить и дождаться освобождения Мариуполя в 1943 году.

Пережить российскую оккупацию в 2022 году женщина не смогла.

  • 18 марта в Харькове от обстрела россиян погиб 96-летний Борис Романченко, узник нескольких нацистских концлагерей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли около 20 000 мирных жителей.
Андрей Водяный
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война мариуполь
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