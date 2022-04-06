В Мариуполе заработали российские мобильные крематории – горсовет

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, сообщает Мариупольский городской совет.

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Как указывает горсовет города, после широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "днр"", – сказано в сообщении.

По данным горсовета, они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

Относительно количества погибших в городе, неделю назад осторожные оценки указывали на пять тысяч погибших.



"Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", – пишет горсовет города.

Валерия Давыдова

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