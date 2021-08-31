На правах рекламы

Медицинский центр "Инго" присоединился к государственной программе вакцинации населения Украины от COVID-19. В двух его медицинских центрах: на ул. Большой Васильковской, 54Б, и ул. Ревуцкого, 5А, начали работу сертифицированные Минздравом пункты бесплатной вакцинации, которые оборудованы в соответствии со всеми требованиями Министерства. Так, пункт включает в себя комфортный кабинет для приема и первичного осмотра желающих вакцинироваться, манипуляционный кабинет и помещение интенсивной терапии, оснащенное современным оборудованием и препаратами для проведения реанимационных мероприятий. Хранение и использование вакцины происходит в строгом соблюдении требований производителя.

Вакцинацию препаратом производства CoronaVac проводят специалисты МЦ "Инго" с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Пациенты принимаются по предварительной записи через колл-центр, телефоны: (044) 591 50 21 и (067) 350 16 02. Информация о привитых пациентах интегрируется в единой электронной системе Минздрава.

"Весь мир мечтает как можно скорее победить этот вирус, и мы можем сделать это только сообща, – считает генеральный директор МЦ "Инго" Сергей Джевага. – Убежден, что объединение усилий государства и частного бизнеса способно многократно ускорить темпы борьбы с коронавирусом. Осознавая свою ответственность перед каждым украинцем, мы постараемся внести свой посильный вклад в преодоление COVID-19".

Станислав Погорилов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.