В оккупированном Бердянске появился самопровозглашенный "и.о. мэра". Дело уже возбудили
Во временно захваченном Бердянске Запорожской области появился самопровозглашенный "исполняющий обязанности мэра". На него уже возбудили дело.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, гражданин провозгласил себя "исполняющим обязанности мэра" оккупированного Бердянска.
Он разместил в интернете видеообращение к жителям города. Таким образом он отметил свои намерения способствовать созданию незаконного органа власти на оккупированной территории Бердянска, пояснили в Генпрокуратуре.
Прокуратура приступила к уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее.
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