В оккупированном Бердянске появился самопровозглашенный "и.о. мэра". Дело уже возбудили

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области появился самопровозглашенный "исполняющий обязанности мэра". На него уже возбудили дело.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, гражданин провозгласил себя "исполняющим обязанности мэра" оккупированного Бердянска.

Он разместил в интернете видеообращение к жителям города. Таким образом он отметил свои намерения способствовать созданию незаконного органа власти на оккупированной территории Бердянска, пояснили в Генпрокуратуре.

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее.

27 февраля российские кафиры вторглись в Бердянск из-за того, что в городе не было подразделений ВСУ.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, в населенные пункты которых вошли войска кафиров, выходить на улицы и "гнать зло из наших городов".

Уляна Букатюк

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