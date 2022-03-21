В оккупированном Тростянце захватчики используют мирных жителей как живой щит – Денисова

Во временно оккупированном Тростянце Сумской области российские захватчики грабят дома и квартиры местных жителей, а также используют людей как живой щит.

Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова.

Оккупанты разместились в самом Тростянце, по периметру города поставили блокпосты. Также они разместили у вокзала артиллерийские установки, а другую технику расставили по городу между админзданиями, возле магазинов, жилых домов, понимая, что адекватного ответа за такое расположение от ВСУ не будет, пишет Денисова.

"Опасаясь авиаударов и артиллерии Украины, кафиры заставляют мирных жителей сидеть ночью на улицах вблизи техники рашистской армии как живой щит", – написала Денисова.

Также российские военные прибегают к массовому мародерству. По данным омбудсменки, они уже разграбили все магазины, банкоматы и аптеки города и продолжают грабить дома местных, угоняют автомобили, из квартир похищают вещи, драгоценности, продукты.

"Захватчики убили главу уличного комитета Анну Самойлову и несколько дней снайперы обстреливали улицу не допуская жителей забрать тело для захоронения. На днях прямо на улице застрелили парня, который вечером возвращался домой. Застрелили руководителя агропредприятия, который утром на машине ехал на работу".

Также кафиры фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров. Повреждены несколько многоквартирных жилых домов и магазин.

Уляна Букатюк

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