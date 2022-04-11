В России готовятся к сценарию с партизанской войной – разведка

Из-за опасений по поводу вмешательства в работу железной дороги, министерство транспорта РФ приказало взаимодействовать российской железной дороге с МВД и ФСБ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины и обнародовали соответствующий документ.

"Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на быстрый блицкриг. После провала первоначального плана, их действие регулярно продолжают и усиливают", – говорится в сообщении.

Это связано, в частности, с действиями беларуских "рельсовых партизан", поясняют в ГУР.

"А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и переносу боевых действий на территорию РФ", – добавили в сообщении.

Катерина Амеліна

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