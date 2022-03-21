В России Meta признали экстремистской организацией: запретили Facebook, Instagram

Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России, сообщает Би-би-си.

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Компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами – Facebook, Instagram, WhatsApp. Но к последней у российских властей пока претензий нет.

Решение вступает в силу немедленно. Во время суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Запретительные меры не коснутся WhatsApp – Генпрокуратура РФ посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. Уже на следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных в Украине.

Станислав Погорилов

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