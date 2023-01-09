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В России умер разработчик ракет "Калибр"

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 18:47
В России умер разработчик ракет
Фото: пресс-служба Кремля

В России скончался научный руководитель концерна "Алмаз-Антей", разработчик семейства ракет "Калибр" Павел Камнев. О его смерти в понедельник сообщила пресс-служба концерна.

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Камневу было 85 лет.

Пресс-служба Алмаз-Антея указывает, что Камнев являлся одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения.

До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял конструкторское бюро "Новатор", где разрабатывались "Калибры".

  • 25 декабря скончался топ-менеджер крупнейшего танкового завода России 75-летний Алексей Маслов, ранее командовавший сухопутными войсками РФ и являвшийся главным военным представителем России при НАТО.
  • Перед этим 24 декабря в Санкт-Петербурге еще один высокопоставленный топ-менеджер российской оборонки – 67-летний Александр Бузаков, генеральный директор Адмиралтейских верфей, главный поставщик подводных лодок для Черноморского флота.
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