В России умер разработчик ракет "Калибр"

В России скончался научный руководитель концерна "Алмаз-Антей", разработчик семейства ракет "Калибр" Павел Камнев. О его смерти в понедельник сообщила пресс-служба концерна.

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Камневу было 85 лет.

Пресс-служба Алмаз-Антея указывает, что Камнев являлся одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения.

До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял конструкторское бюро "Новатор", где разрабатывались "Калибры".

25 декабря скончался топ-менеджер крупнейшего танкового завода России 75-летний Алексей Маслов, ранее командовавший сухопутными войсками РФ и являвшийся главным военным представителем России при НАТО.

Перед этим 24 декабря в Санкт-Петербурге еще один высокопоставленный топ-менеджер российской оборонки – 67-летний Александр Бузаков, генеральный директор Адмиралтейских верфей, главный поставщик подводных лодок для Черноморского флота.

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