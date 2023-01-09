В России умер разработчик ракет "Калибр"
09.01.2023, 18:47
Фото: пресс-служба Кремля
В России скончался научный руководитель концерна "Алмаз-Антей", разработчик семейства ракет "Калибр" Павел Камнев. О его смерти в понедельник сообщила пресс-служба концерна.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Камневу было 85 лет.
Пресс-служба Алмаз-Антея указывает, что Камнев являлся одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения.
До назначения на должность научного руководителя концерна Камнев возглавлял конструкторское бюро "Новатор", где разрабатывались "Калибры".
- 25 декабря скончался топ-менеджер крупнейшего танкового завода России 75-летний Алексей Маслов, ранее командовавший сухопутными войсками РФ и являвшийся главным военным представителем России при НАТО.
- Перед этим 24 декабря в Санкт-Петербурге еще один высокопоставленный топ-менеджер российской оборонки – 67-летний Александр Бузаков, генеральный директор Адмиралтейских верфей, главный поставщик подводных лодок для Черноморского флота.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии