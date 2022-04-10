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В Украине запустили чат-бот о трудовых отношениях в условиях войны

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 23:15
В Украине запустили чат-бот о трудовых отношениях в условиях войны - Фото
Трудовая книжка (Фото: ukurier.gov.ua)

Министерство экономики запустило в Telegram чат-бот с ответами на вопросы по трудовым отношениям во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Чат-бот @TrudEconomBot в Telegram дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время войны. Для начала использования необходимо нажать "start" и выбрать нужный раздел.

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В сервисе по разделам систематизировали ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении отпусков, оплате труда, ведении документации во время военных действий и т.д.

Также развернутые ответы на вопросы о трудовых отношениях во время военного положения можно найти на сайте Минэкономики.

Уляна Букатюк
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чат-бот трудовые отношения Минекономики
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