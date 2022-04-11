"В воронке поместится и фура". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Россияне с каждым днем ​​увеличивают количество обстрелов по Луганской области, сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА.

Он рассказал о ситуации в области за сутки.

"Непонятный прилет был в Лисичанске в межквартальное пространство. Где даже нет намека на военных. Такое огромное прилетело, что даже фура может поместиться в той воронке", – говорит Гайдай.

Из-за прямого попадания в многоэтажку есть погибший.

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Попытки были пробить защиту украинских бойцов в Кременной, Рубежном и Попасной.

"Самая тяжелая сейчас ситуация это Попасная-Рубежное, потому что их обстреливают круглосуточно", – говорит Гайдай.

Но есть и хорошие новости, добавил он: "Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад врага, а сегодня уже сбили один российский самолет".

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Катерина Амеліна

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