"В воронке поместится и фура". Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Россияне с каждым днем увеличивают количество обстрелов по Луганской области, сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА.
Он рассказал о ситуации в области за сутки.
"Непонятный прилет был в Лисичанске в межквартальное пространство. Где даже нет намека на военных. Такое огромное прилетело, что даже фура может поместиться в той воронке", – говорит Гайдай.
Из-за прямого попадания в многоэтажку есть погибший.
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Попытки были пробить защиту украинских бойцов в Кременной, Рубежном и Попасной.
"Самая тяжелая сейчас ситуация это Попасная-Рубежное, потому что их обстреливают круглосуточно", – говорит Гайдай.
Но есть и хорошие новости, добавил он: "Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад врага, а сегодня уже сбили один российский самолет".
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