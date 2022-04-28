В Запорожье обстрел из авиации. Два дома повреждены, три человека пострадали
28.04.2022, 10:10
Обстрел Запорожья, фото - Запорожская ОГА
Оккупанты утром обстреляли Запорожье, сообщает Запорожская областная военная администрация.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По предварительной информации, повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".
Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок.
В то же время в Запорожской области продолжаются активные бои в районе Гуляйполя. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но продвижения российских войск нет, у противника потери убитыми и пленными.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии