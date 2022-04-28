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В Запорожье обстрел из авиации. Два дома повреждены, три человека пострадали

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 10:10
В Запорожье обстрел из авиации. Два дома повреждены, три человека пострадали - Фото
Обстрел Запорожья, фото - Запорожская ОГА

Оккупанты утром обстреляли Запорожье, сообщает Запорожская областная военная администрация.

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По предварительной информации, повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок.

В то же время в Запорожской области продолжаются активные бои в районе Гуляйполя. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но продвижения российских войск нет, у противника потери убитыми и пленными.

Валерия Давыдова
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война Запорожье
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