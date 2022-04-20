ВАКС вынес первый приговор в условиях войны

Высший антикоррупционный суд в среду, 20 апреля, вынес первый приговор после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

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Речь идет о бывшем первом заместителе генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана Андрее Рачкове, которого судили заочно.

Он сбежал из Украины в конце декабря 2021 года.

Дело Рачкова было первым обвинительным актом, переданным в ВАКС после его создания в 2019 году.

Бывшего чиновника государственного предприятия (с 2017 года – акционерное общество) обвиняли в том, что в 2012-2013 годах институт перечислил на Британские Виргинские Острова $1,258 млн за работы и услуги, которых на самом деле не было.

Суд признал Рачкова виновным по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд постановил исчислять срок отбывания наказания с момента его задержания.

Андрей Водяный

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