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Вебинар от Leadgid : Рынок кредитования в Украине. Цифры и факты PR

19.04.2021, 17:33
Вебинар от Leadgid : Рынок кредитования в Украине. Цифры и факты - Фото

На правах партнерства

Дамы и господа!

Приглашаем вас на вебинар от Leadgid на тему "Рынок кредитования в Украине. Цифры и факты".

Уже 23-го апреля своими исследованиями поделятся:

Дмитрий Чупраков — Руководитель отдела Data Science в Украинском Бюро Кредитных Историй (УБКИ);

Андрей Мокряков — Консультант аналитического департамента в Pro-Consulting.

Вместе с приглашенными экспертами коллеги обсудят актуальные вопросы украинского рынка кредитования и попробуют спрогнозировать ближайшее будущее:

- Тенденции развития рынка онлайн-микрокредитования;

- Кредитная активность;

- Портрет заемщика;

- Динамика мошеннических сделок и инструменты для их предотвращения;

и многое другое!

Регистрация на вебинар по ссылке: https://leadgid.ru/webinar/rynok-kreditovaniia-v-ukraine

Вопросы спикерам вы можете задать в Telegram чате

Пока веб дома https://t.me/poka_web_doma

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кредитование вебинар Leadgid
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