Вебинар от Leadgid : Рынок кредитования в Украине. Цифры и факты PR
На правах партнерства
Дамы и господа!
Приглашаем вас на вебинар от Leadgid на тему "Рынок кредитования в Украине. Цифры и факты".
Уже 23-го апреля своими исследованиями поделятся:
Дмитрий Чупраков — Руководитель отдела Data Science в Украинском Бюро Кредитных Историй (УБКИ);
Андрей Мокряков — Консультант аналитического департамента в Pro-Consulting.
Вместе с приглашенными экспертами коллеги обсудят актуальные вопросы украинского рынка кредитования и попробуют спрогнозировать ближайшее будущее:
- Тенденции развития рынка онлайн-микрокредитования;
- Кредитная активность;
- Портрет заемщика;
- Динамика мошеннических сделок и инструменты для их предотвращения;
и многое другое!
Регистрация на вебинар по ссылке: https://leadgid.ru/webinar/rynok-kreditovaniia-v-ukraine
Вопросы спикерам вы можете задать в Telegram чате
Пока веб дома https://t.me/poka_web_doma
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