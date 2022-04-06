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Верещук про обмен: Россия не дает вернуть взятых в плен гражданских украинцев

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 15:30
Верещук про обмен: Россия не дает вернуть взятых в плен гражданских украинцев - Фото
Ирина Верещук

Россия препятствует возвращению захваченных в плен украинских гражданских. Об этом рассказала в эфире телемарафона глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук.

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По словам Верещук, для обмена Россия ставит условие: военных – на военных, гражданских – на гражданских. Украина имеет около 600 пленных российских военных, но не брала пленных российских гражданских.

"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже брать в плен россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать", – рассказывает чиновница.

В заложниках у россиян находятся мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, отметила Верещук и призвала представителей международных правовых организаций присоединиться к процессу освобождения заложников.

Валерия Давыдова
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