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Война забрала более 200 сотрудников крупнейших компаний Украины – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 08:29
Война забрала более 200 сотрудников крупнейших компаний Украины – Forbes - Фото
Разрушенная Азовсталь (Фото: скриншот видео "Последний день на Азовстали")

Более 200 сотрудников крупнейших украинских компаний погибли из-за военных действий. Большинство из них погибли при исполнении своих рабочих обязанностей, пишет украинский Forbes. 

Число жертв может быть гораздо большим, т.к. Метинвест не смог предоставить данные, потому что не знает о судьбе большого количества сотрудников – жителей Мариуполя, уточняют в издании.

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Более половины потерь приходится на Укрзалізницю – с начала российской военной агрессии погибли 118 сотрудников компании. 

В среднем каждый двадцатый работник крупных компаний пошел в ВСУ или ТРО. Наибольший процент мобилизованных среди работников Интерпайпа Виктора Пинчука – более 9%, наименьший в McDonald's Украина – около 2%.  

Бизнес неохотно предоставляет данные о человеческих потерях, из 24 компаний со штатом более 10 000 человек ответы Forbes предоставили всего десять. 

Война забрала более 200 сотрудников крупнейших компаний Украины – Forbes

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Роман Брыль
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