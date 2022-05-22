Война забрала более 200 сотрудников крупнейших компаний Украины – Forbes

Более 200 сотрудников крупнейших украинских компаний погибли из-за военных действий. Большинство из них погибли при исполнении своих рабочих обязанностей, пишет украинский Forbes.

Число жертв может быть гораздо большим, т.к. Метинвест не смог предоставить данные, потому что не знает о судьбе большого количества сотрудников – жителей Мариуполя, уточняют в издании.

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