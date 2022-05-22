Война забрала более 200 сотрудников крупнейших компаний Украины – Forbes
Более 200 сотрудников крупнейших украинских компаний погибли из-за военных действий. Большинство из них погибли при исполнении своих рабочих обязанностей, пишет украинский Forbes.
Число жертв может быть гораздо большим, т.к. Метинвест не смог предоставить данные, потому что не знает о судьбе большого количества сотрудников – жителей Мариуполя, уточняют в издании.
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Более половины потерь приходится на Укрзалізницю – с начала российской военной агрессии погибли 118 сотрудников компании.
В среднем каждый двадцатый работник крупных компаний пошел в ВСУ или ТРО. Наибольший процент мобилизованных среди работников Интерпайпа Виктора Пинчука – более 9%, наименьший в McDonald's Украина – около 2%.
Бизнес неохотно предоставляет данные о человеческих потерях, из 24 компаний со штатом более 10 000 человек ответы Forbes предоставили всего десять.
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