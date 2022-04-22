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Враг ищет места для наступления в районе Изюма – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 18:55
Враг ищет места для наступления в районе Изюма – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Идут пятьдесят восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, говорится в сводке Генштаба.  

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений для наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался наступать по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровное, безуспешно.

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На Слобожанском направлении оккупанты силами подразделений из состава шестой общевойсковой армии, балтийского и северного флотов продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются обстреливать подразделения наших войск и объектов критической инфраструктуры. 

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения. 

За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое. В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям. 

Безуспешно пытается укрепиться в населенном пункте Рубежное

В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное. 

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют. 

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе "Азовстали". 

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, безуспешно. Российская батальонная тактическая группа 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления. 

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области. 

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины с территории республики Беларусь. 

На Сиверском направлении подразделения пограничной службы ФСБ Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля. 

По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой приднестровской молдавской республике несет службу в повседневном режиме. В то же время остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины. 

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Роман Брыль
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