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ВСУ отразили девять атак и уничтожили 11 артиллерийских систем. Итоги дня на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 22:09
ВСУ отразили девять атак и уничтожили 11 артиллерийских систем. Итоги дня на Донбассе - Фото
Уничтоженная техника оккупантов (иллюстративное фото, ВСУ)
За последние сутки в Донецкой и Луганской области ВСУ отбили девять вражеских атак, сообщается на Facebook-странице ООС.

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В частности, украинские защитники уничтожили: девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной техники, три боевые бронированные машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили на Донбассе три беспилотника типа "Орлан-10".
Валерия Давыдова
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оос ВСУ война
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