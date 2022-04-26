ВСУ отразили девять атак и уничтожили 11 артиллерийских систем. Итоги дня на Донбассе





Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное За последние сутки в Донецкой и Луганской области ВСУ отбили девять вражеских атак, сообщается на Facebook-странице ООС

В частности, украинские защитники уничтожили: девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной техники, три боевые бронированные машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили на Донбассе три беспилотника типа "Орлан-10".

Валерия Давыдова

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