ВСУ уже переходят на стандарты вооружения НАТО – Кулеба

Для Украины сегодня началась новая фаза – ВСУ уже сейчас начали переход на стандарты вооружения НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Как отметил Кулеба, иногда слишком много времени нужно, чтобы убедить партнеров, но наш главный аргумент – украинцы овладевают новым оружием быстрее, чем партнеры принимают решение о его передаче.

По словам министра, все началось с единичных шагов, но президент Украины смог убедить президента США Джо Байдена, что пора это сделать.

"И к нам уже поехали гаубицы, и еще поедет гораздо больше", – резюмировал Кулеба.

Валерия Давыдова

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