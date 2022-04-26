ВСУ уже переходят на стандарты вооружения НАТО – Кулеба
26.04.2022, 21:28
ВСУ, фото - Генштаб
Для Украины сегодня началась новая фаза – ВСУ уже сейчас начали переход на стандарты вооружения НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Как отметил Кулеба, иногда слишком много времени нужно, чтобы убедить партнеров, но наш главный аргумент – украинцы овладевают новым оружием быстрее, чем партнеры принимают решение о его передаче.
По словам министра, все началось с единичных шагов, но президент Украины смог убедить президента США Джо Байдена, что пора это сделать.
"И к нам уже поехали гаубицы, и еще поедет гораздо больше", – резюмировал Кулеба.
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