ВСУ "закошмарили" российскую авиацию. РФ начала наносить удары издалека

Вооруженные Силы Украины "закошмарили" российскую авиацию. Поэтому Россия значительно снизила ее активность и стала больше применять крылатые и баллистические ракеты, утверждает командование Военно-воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наши Вооруженные Силы выполняют [задание по ускорению мира] блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты", – сказал президент Владимир Зеленский в пятничном обращении.

Представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу сообщил, что 14 апреля экипажи двух стратегических российских бомбардировщиков Ту-95/160 совершили пуски крылатых ракет воздушного базирования по территории нашего государства из воздушного пространства Краснодарского края РФ.

Кроме того, Россия впервые нанесла бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3 по Мариуполю.

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщило, что "из-за больших потерь, российские оккупанты существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве, наносят удары дистанционно – баллистическими и крыльями ракетами".

Несмотря на это, 15 апреля украинским военным удалось поразить семь воздушных целей, в том числе один самолет, один вертолет, три беспилотника, две крылатые ракеты.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.