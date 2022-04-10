Выборы во Франции. Макрон лидирует, Ле Пен – вторая: данные экзитполов

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола Ipsos & Sopra Steria.

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За Макрона проголосовали 28,1% избирателей, за Ле Пен – 23,3%.

Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон занимает третье место с поддержкой 20,1% избирателей.

Остальные претенденты на пост президента Франции набрали гораздо меньше: пророссийский популист Эрик Земмур набирает только 7,2%, республиканка Валери Пекресс – 5,0%, кандидат от зеленых Янник Жадо – 4,4%, центрист Жан Лассаль – 3,3%.

Другой экзитпол, проведенный по заказу телеканала BFM TV, дает схожие цифры: Макрон – 28,5%, Ле Пен – 24,2%, Меланшон – 20,2%, Земмур – 7,1%, Пекресс – 5,1 %, Жадо – 4,4%, Лассаль – 3%.

На президентских выборах в 2017 году во второй тур также вышли Макрон (24,01%) и Ле Пен (21,30%). Во втором туре действующий президент Франции одержал более убедительную победу – за него тогда проголосовали 66,1% избирателей, тогда как за Ле Пен – только 33,90%.

Андрей Водяный

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