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Яхту Медведчука арестовали в Хорватии – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 18:33
Яхту Медведчука арестовали в Хорватии – СМИ - Фото
Яхта Royal Romance (Фото - скригшнот видео ON HOLIDAYS IBIZA - YouTube)

Хорватская полиция арестовала яхту Royal Romance народного депутата от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука

Об этом сообщило хорватское издание Novi list со ссылкой на собеседников в полиции, которые не захотели называться.

Согласно данным издания, 92-метровая Royal Romance, входящая в топ-5 крупнейших яхт мира, была пришвартована в порту хорватского города Риека.

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Теперь на судно наложила арест хорватская полиция, и это значит, что яхта не сможет покинуть пределы порта.

Также издание отмечает, что арест на имущество Медведчука наложен в рамках санкций Европейского Союза, введенных против политиков и должностных лиц, которых связывают с Кремлем.

Кроме Royal Romance в Хорватии арестовали также несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками, но больше имен в издании  не называют.

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Уляна Букатюк
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яхта хорватия медведчук
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