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YouTube начал немедленную блокировку всех государственных СМИ России по всему миру

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 20:12
YouTube начал немедленную блокировку всех государственных СМИ России по всему миру - Фото
Дмитрий Киселев

YouTube начал немедленную блокировку всех российских государственных СМИ по всему миру.

Об этом сообщает Reuters.

Также YouTube удаляет весь контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику". А еще приостанавливает все способы монетизации своей платформы в России.

В официальном заявлении Google в блоге компании от 10 марта говорится, что компания продолжает работу, "чтобы значительно ограничить рекомендации во всем мире для ряда российских государственных СМИ на наших платформах".

В частности, в Европе Google удаляет приложения российских государственных СМИ из Google Play, кроме уже удалённых ранее RT и Sputnik.

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"И, как предусмотрено Регламентом Совета ЕС (ЕС) 2022/350, мы удалили RT и Sputnik из результатов поиска в Европейском Союзе. В рамках нашего стандартного процесса, когда мы получаем уведомление о незаконном контенте, появляющемся в результатах поиска, и чтобы обеспечить прозрачность таких запросов, мы направили запрос в базу данных Lumen", – говорится в сообщении компании.

Уляна Букатюк
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YouTube российские сми блокировка
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