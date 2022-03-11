YouTube начал немедленную блокировку всех государственных СМИ России по всему миру
YouTube начал немедленную блокировку всех российских государственных СМИ по всему миру.
Об этом сообщает Reuters.
Также YouTube удаляет весь контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику". А еще приостанавливает все способы монетизации своей платформы в России.
В официальном заявлении Google в блоге компании от 10 марта говорится, что компания продолжает работу, "чтобы значительно ограничить рекомендации во всем мире для ряда российских государственных СМИ на наших платформах".
В частности, в Европе Google удаляет приложения российских государственных СМИ из Google Play, кроме уже удалённых ранее RT и Sputnik.
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"И, как предусмотрено Регламентом Совета ЕС (ЕС) 2022/350, мы удалили RT и Sputnik из результатов поиска в Европейском Союзе. В рамках нашего стандартного процесса, когда мы получаем уведомление о незаконном контенте, появляющемся в результатах поиска, и чтобы обеспечить прозрачность таких запросов, мы направили запрос в базу данных Lumen", – говорится в сообщении компании.
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