За 45 дней в Украине РФ потеряла больше вертолетов, чем в четырех войнах. МОУ
11.04.2022, 15:37
Скриншот с видео Дмитрия Антонова
Россияне потеряли 137 своих вертолетов за 45 дней полномасштабного вторжения в Украину, сообщили в Минобороны Украины.
И сравнили с другими войнами, которые Россия развязывала против других стран:
- В Первую чеченскую войну РФ потеряла – 21 вертолет.
- Вторая чеченская – 36 вертолетов.
- Грузинская война – 3 вертолета.
- Война в Сирии – 23 вертолета.
Всего в четырех войнах россияне потеряли 83 вертолета, отметили в МОУ.
Общие потери оккупанта, по состоянию на 11 апреля:
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