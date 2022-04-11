За 45 дней в Украине РФ потеряла больше вертолетов, чем в четырех войнах. МОУ

Россияне потеряли 137 своих вертолетов за 45 дней полномасштабного вторжения в Украину, сообщили в Минобороны Украины.

И сравнили с другими войнами, которые Россия развязывала против других стран:

В Первую чеченскую войну РФ потеряла – 21 вертолет.

Вторая чеченская – 36 вертолетов.

Грузинская война – 3 вертолета.

Война в Сирии – 23 вертолета.

Всего в четырех войнах россияне потеряли 83 вертолета, отметили в МОУ.

Общие потери оккупанта, по состоянию на 11 апреля:

Катерина Амеліна

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