За эффективные боевые действия. Командир 58-й ОМПБр Кащенко получил звание героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины полковнику Дмитрию Кащенко, командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом Зеленский сообщил в пятничном видеообращении.
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Кащенко отмечен "за личный пример героизма, которым вдохновляет сослуживцев, за чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и очень важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнания оккупантов".
Дмитрий Кащенко сражается с россиянами с 2014 года. В июле 2014 года он возглавил знаменитый штурм села Пески, во время которого получил ранение. Эта операция позволила проложить "дорогу жизни" к Донецкому аэропорту, за который еще несколько месяцев шли тяжелые бои.
Тогда Кащенко был командиром танкового батальона 93 бригады, которой командовал Олег Микац.
В 2017 году его назначили заместителем командира 17-й отдельной танковой бригады, а с сентября 2019 Кащенко командует 58-ю ОМПБр из Конотопа.
Кроме Кащенко, Зеленский отметил государственными наградами еще 237 военных, из них 34 – посмертно.
На этой неделе Зеленский ежедневно подписывал указы о присвоении званий героя Украины:
- 14 апреля – майору Александру Кукурби, начальнику разведки штаба 299 бригады тактической авиации;
- 13 апреля – солдату Александру Гарбузу и лейтенанту Юлиану Ступаку (обеим посмертно) из 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, погибшим в боях за Харьковскую область; подполковнику Дмитрию Васильеву (посмертно), командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады;
- 12 апреля – сержанту Владимиру Балюку из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, капитану Виктору Оцерклевичу из 17-й отдельной танковой бригады, старшему сержанту Алексею Скобле из 8-го полка Сил специальных операций (всем – посмертно).
- 11 апреля – майору Андрею Люташину, начальнику службы воздушно-огневой и тактической подготовки 40-й бригады тактической авиации (посмертно), а также полковнику медицинской службы Виктору Ивчуку, капитану Олегу Пасечнику, полковнику медицинской службы Александру Слесаренку и подполковнику Вячеславу Цыганкову.
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