На правах спонсорства
13 февраля приглашаем представителей СМИ на воркшоп от управляющего партнера АО «Овчаров и Партнеры» Дениса Овчарова. В рамках мероприятия эксперт расскажет о:
Денис Овчаров, специализирующийся на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследованиях внутренних хищений и мошенничества, построении системы корпоративной безопасности расскажет о всех подводных камнях при обысках и поделится алгоритмами правовой защиты.
Участие бесплатно, предварительная регистрация обязательна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QnO2pN7ev9hUVN8MHGuW9z6nupivfM8A9Tg3Kcazq5k/viewform?edit_requested=true
Дата и время: 13.02.2020, 16:00-19:00.
Место проведения: Киев, ул. Парково-Сырецкая, 23, БЦ ЛІГА.