На правах спонсорства

13 февраля приглашаем представителей СМИ на воркшоп от управляющего партнера АО «Овчаров и Партнеры» Дениса Овчарова. В рамках мероприятия эксперт расскажет о:

правовых особенностях уголовного преследования журналиста;

процедуре возврата изъятого имущества;

возможностях правоохранительных органов при сборе информации о журналисте;

допросах во время обыска и правилах своей защиты;

правилах коммуникации с правоохранителями перед началом обыска;

задачах адвоката при обысках;

правильном отслеживании информации в медиа и многом другом.

Денис Овчаров, специализирующийся на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследованиях внутренних хищений и мошенничества, построении системы корпоративной безопасности расскажет о всех подводных камнях при обысках и поделится алгоритмами правовой защиты.

Участие бесплатно, предварительная регистрация обязательна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QnO2pN7ev9hUVN8MHGuW9z6nupivfM8A9Tg3Kcazq5k/viewform?edit_requested=true

Дата и время: 13.02.2020, 16:00-19:00.

Место проведения: Киев, ул. Парково-Сырецкая, 23, БЦ ЛІГА.