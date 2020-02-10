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Защита прав журналистов: в Киеве пройдет тематический воркшопp

Защита прав журналистов: в Киеве пройдет тематический воркшоп - Фото
10.02.2020, 09:00

Мероприятие пройдет 13 февраля по адресу ул. Парково-Сырецкая, 23, БЦ ЛІГА

На правах спонсорства

13 февраля приглашаем представителей СМИ на воркшоп от управляющего партнера АО «Овчаров и Партнеры» Дениса Овчарова. В рамках мероприятия эксперт расскажет о:

  • правовых особенностях уголовного преследования журналиста;
  • процедуре возврата изъятого имущества;
  • возможностях правоохранительных органов при сборе информации о журналисте;
  • допросах во время обыска и правилах своей защиты;
  • правилах коммуникации с правоохранителями перед началом обыска;
  • задачах адвоката при обысках;
  • правильном отслеживании информации в медиа и многом другом.

Денис Овчаров, специализирующийся на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследованиях внутренних хищений и мошенничества, построении системы корпоративной безопасности расскажет о всех подводных камнях при обысках и поделится алгоритмами правовой защиты.

Участие бесплатно, предварительная регистрация обязательна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QnO2pN7ev9hUVN8MHGuW9z6nupivfM8A9Tg3Kcazq5k/viewform?edit_requested=true

Дата и время: 13.02.2020, 16:00-19:00.

Место проведения: Киев, ул. Парково-Сырецкая, 23, БЦ ЛІГА.

 

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