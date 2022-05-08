Заявление о телефонном коде России в ОРДЛО как "интеграции в РФ" – это манипуляция – ЦПД
08.05.2022, 06:43
SIM-карты (Фото - Pixabay)
Заявление главарей ОРДЛО о присвоении абонентам оккупированных территорий российского телефонного кода для "полной интеграции с РФ" – это манипуляция, объясняют в Центре противодействия дезинформации.
Коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, отмечают в ЦПД, но:
- абоненты сообщают, что с "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а с "Лугакома" – только на российский "МТС";
- жители ТОТ Донецкой области не могут звонить по телефону жителям ТОТ Луганской, поскольку соглашения между этими непризнанными операторами нет;
- "Феникс" и "Лугаком" все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге.
"То есть абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои сим-карты в россии", – пояснили в ЦПИ.
Накануне главари ОРДЛО Пасечник и Пушилин заявили об изменении кода мобильного оператора. Они назвали это "важным шагом на пути к полной интеграции (временно оккупированной) части Украины из РФ".
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