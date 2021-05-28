UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
пресс-релиз
28.05.2021, 15:45

10 полезных советов при поллинозе. Какой диеты придерживаться?

10 полезных советов при поллинозе. Какой диеты придерживаться? - Фото

Следуя советам, вы сможете существенно улучшить качество жизни в весенний период

 

Теплое время года любят все, но только не аллергики. Ведь тогда в ход идут спреи и таблетки от аллергии, способные облегчить протекание поллиноза или сенной лихорадки — аллергии на пыльцу цветущих растений.

Как справиться с сенной лихорадкой?

Ветреный сухой день — повод остаться дома, ведь в такое время воздух максимально насыщен пыльцой. А вот капли дождя ее прибивают, поэтому после ливня можно прогуляться или отправиться на шопинг.

По возвращении домой рекомендуется убрать подальше уличную одежду и принять душ. На ткани и теле остается небольшое количество пыльцы, способное вызвать реакцию.

Мойте голову перед сном, чтобы очистить волосы от прилипших за день аллергенов — это снижает риск ночных приступов.

Закрывайте на ночь окна. Нелишним будет использование кондиционера со специальными фильтрами, призванными задерживать мелкие частички пыльцы.

Согласуйте с лечащим врачом прием безрецептурных лекарств. При поллинозе помогут антигистаминные препараты 2 и 3 поколения — сонливости от них не будет, как и опасности для организма.

Используйте дистиллированную воду или физиологический раствор для орошения полости носа. Такая манипуляция вымоет слизь и уменьшит заложенность.

Не покупайте косметику, лекарственные и гомеопатические препараты, если в составе средств указаны экстракты растений-аллергенов.

Старайтесь не напрягаться физически и эмоционально.

До наступления сезона можно пройти курс аллерген-специфической иммунотерапии. После точного определения аллергена врач сделает серию инъекций, которые помогут организму "привыкнуть" к раздражителю.

Соблюдайте специфическую диету в период обострения.

Гипоаллергенная диета при поллинозе

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав, то откажитесь от:

  • картофеля;

  • томатов;

  • кабачков;

  • меда и продуктов пчеловодства;

  • бананов;

  • моркови;

  • бахчевых культур;

  • майонеза;

  • подсолнечного масла.

 

Если у вас аллергия на пыльцу деревьев, отказаться следует от:

  • орехов;

  • меда и продуктов пчеловодства;

  • косточковых плодов;

  • вина;

  • киви;

  • березового сока;

  • картофеля;

  • лука.

Если у вас аллергия на пыльцу злаковых трав, то откажитесь от:

  • пива;

  • колбас;

  • крупяных каш и злаков;

  • клубники;

  • цитрусовых;

  • кваса;

  • сои;

  • хлебобулочных изделий;

  • арахиса.

Следуя этим советам, вы сможете существенно улучшить качество жизни в весенний период.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: поллиноз
Еще по теме
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 