10 полезных советов при поллинозе. Какой диеты придерживаться?

Теплое время года любят все, но только не аллергики. Ведь тогда в ход идут спреи и таблетки от аллергии, способные облегчить протекание поллиноза или сенной лихорадки — аллергии на пыльцу цветущих растений.
Ветреный сухой день — повод остаться дома, ведь в такое время воздух максимально насыщен пыльцой. А вот капли дождя ее прибивают, поэтому после ливня можно прогуляться или отправиться на шопинг.
По возвращении домой рекомендуется убрать подальше уличную одежду и принять душ. На ткани и теле остается небольшое количество пыльцы, способное вызвать реакцию.
Мойте голову перед сном, чтобы очистить волосы от прилипших за день аллергенов — это снижает риск ночных приступов.
Закрывайте на ночь окна. Нелишним будет использование кондиционера со специальными фильтрами, призванными задерживать мелкие частички пыльцы.
Согласуйте с лечащим врачом прием безрецептурных лекарств. При поллинозе помогут антигистаминные препараты 2 и 3 поколения — сонливости от них не будет, как и опасности для организма.
Используйте дистиллированную воду или физиологический раствор для орошения полости носа. Такая манипуляция вымоет слизь и уменьшит заложенность.
Не покупайте косметику, лекарственные и гомеопатические препараты, если в составе средств указаны экстракты растений-аллергенов.
Старайтесь не напрягаться физически и эмоционально.
До наступления сезона можно пройти курс аллерген-специфической иммунотерапии. После точного определения аллергена врач сделает серию инъекций, которые помогут организму "привыкнуть" к раздражителю.
Соблюдайте специфическую диету в период обострения.
Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав, то откажитесь от:
картофеля;
томатов;
кабачков;
меда и продуктов пчеловодства;
бананов;
моркови;
бахчевых культур;
майонеза;
подсолнечного масла.
Если у вас аллергия на пыльцу деревьев, отказаться следует от:
орехов;
меда и продуктов пчеловодства;
косточковых плодов;
вина;
киви;
березового сока;
картофеля;
лука.
Если у вас аллергия на пыльцу злаковых трав, то откажитесь от:
пива;
колбас;
крупяных каш и злаков;
клубники;
цитрусовых;
кваса;
сои;
хлебобулочных изделий;
арахиса.
Следуя этим советам, вы сможете существенно улучшить качество жизни в весенний период.