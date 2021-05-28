10 полезных советов при поллинозе. Какой диеты придерживаться?

Теплое время года любят все, но только не аллергики. Ведь тогда в ход идут спреи и таблетки от аллергии, способные облегчить протекание поллиноза или сенной лихорадки — аллергии на пыльцу цветущих растений.

Как справиться с сенной лихорадкой?

Ветреный сухой день — повод остаться дома, ведь в такое время воздух максимально насыщен пыльцой. А вот капли дождя ее прибивают, поэтому после ливня можно прогуляться или отправиться на шопинг.

По возвращении домой рекомендуется убрать подальше уличную одежду и принять душ. На ткани и теле остается небольшое количество пыльцы, способное вызвать реакцию.

Мойте голову перед сном, чтобы очистить волосы от прилипших за день аллергенов — это снижает риск ночных приступов.

Закрывайте на ночь окна. Нелишним будет использование кондиционера со специальными фильтрами, призванными задерживать мелкие частички пыльцы.

Согласуйте с лечащим врачом прием безрецептурных лекарств. При поллинозе помогут антигистаминные препараты 2 и 3 поколения — сонливости от них не будет, как и опасности для организма.

Используйте дистиллированную воду или физиологический раствор для орошения полости носа. Такая манипуляция вымоет слизь и уменьшит заложенность.

Не покупайте косметику, лекарственные и гомеопатические препараты, если в составе средств указаны экстракты растений-аллергенов.

Старайтесь не напрягаться физически и эмоционально.

До наступления сезона можно пройти курс аллерген-специфической иммунотерапии. После точного определения аллергена врач сделает серию инъекций, которые помогут организму "привыкнуть" к раздражителю.

Соблюдайте специфическую диету в период обострения.

Гипоаллергенная диета при поллинозе

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав, то откажитесь от:

картофеля;

томатов;

кабачков;

меда и продуктов пчеловодства;

бананов;

моркови;

бахчевых культур;

майонеза;

подсолнечного масла.

Если у вас аллергия на пыльцу деревьев, отказаться следует от:

орехов;

меда и продуктов пчеловодства;

косточковых плодов;

вина;

киви;

березового сока;

картофеля;

лука.

Если у вас аллергия на пыльцу злаковых трав, то откажитесь от:

пива;

колбас;

крупяных каш и злаков;

клубники;

цитрусовых;

кваса;

сои;

хлебобулочных изделий;

арахиса.

Следуя этим советам, вы сможете существенно улучшить качество жизни в весенний период.