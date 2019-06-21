24xbtc.com – лучший сервис для обмена криптовалюты

Начиная с мая 2019 года, биткоин демонстрирует невероятный рост, в который отказывались верить многие криптоскептики. В связи с этим многих интересует ответ на вопрос: "В каком сервисе совершить покупку BTC по самой выгодной цене?”

Разумеется, такой обмен должен осуществиться быстро и без лишней “головной боли” для клиента.

Благо, проблем с обменниками на рынке нет и быть не может – достаточно вбить в поисковую строку фразу “купить биткоины” – и мы получим 1000 предложений, вот только всем ли сервисам можно доверять?

Задержки при обмене, невыгодные курсы, отсутствие интересующего направления обмена и резервов, необходимость проходить обязательную регистрацию и указывать огромное количество не имеющих отношения к обмену данных – это только часть проблем, с которыми вы можете столкнуться. Но все они обойдут вас стороной, если вы выберете для себя сервис, стабильно работающий на рынке более 5 лет – это 24xbtc.com

Достаточно лишь впервые зайти на сайт этого обменника, чтобы понять – здесь все создано для максимального комфорта клиента.

Первое, что бросается в глаза – это приятный и понятный интерфейс сайта, доступный на 3 языках (русский, украинский и английский), а также широкий выбор криптовалют, которые мы можем обменять.

Вы можете совершить операции по обмену самых популярных цифровых активов буквально за 3-5 минут. Для этого достаточно заполнить всего несколько данных, и нажать на кнопку “Обмен”. Регистрация не обязательна.

Второй важный момент – это работа в режиме 24/7. Вы можете задать любой интересующий вас вопрос оператору, получив на него исчерпывающий ответ, хоть днем, хоть поздней ночью.

Мы специально проверили 5 других обменников, в результате чего получили ответ “Спасибо за ваш вопрос, оператор свяжется с Вами в рабочее время”. Как говорится, почувствуйте разницу.

Обратите внимание на время. До начала работы других сервисов минимум 2 часа, а в 24xbtc.com нам уже готовы помочь найти решение любой проблемы, связанной с обменом криптовалют.

Третий немаловажный фактор – это курсы обмена.

В сервисе 24xbtc.com они выше среднего, а если брать во внимание обменники, работающие на рынке не первый год – одни из лучших.

В одном малоизвестном сервисе нам предложили более выгодный курс, но нам повезло – мы вовремя нашли отзывы о том, что этот сервис является неблагонадежным и обманывает на комиссиях. У обменника 24xbtc.com в этом плане проблем не возникает – все условия обмена прозрачные и честные, с ними можно ознакомиться еще до совершения операции.

Четвертый фактор – это возможность вывода денег не только на кошельки, но и на банковские карты. Необходимы “живые” деньги? С 24xbtc их можно получить курьером в Украине, России и Белоруссии.

Возможность зарабатывать на партнерской программе и экономить деньги благодаря программе лояльность здесь также присутствует.

А еще на сайте 24xbtc.com можно ознакомиться с самыми актуальными новостями криптовалютного рынка, что очень важно для тех, кто привык быть в курсе последних событий.

Заполнение заявки на обмен занимает не более 2 минут, резервов валют всегда достаточно, сервис – на самом высшем уровне.

И напоследок, рекомендация:

Меняйте криптовалюту только в надежных и проверенных сервисах, к которым мы смело можем отнести 24xbtc.com.