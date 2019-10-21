3 причины купить Airpods для iPhone

В 2016 году Apple презентовали наушники AirPods. Когда они только появились, большинство задавались одним вопросом: «За что такие деньги?». Но что мы видим сегодня, в 2019 году? Если человек в беспроводных наушниках, то с большой долей вероятности он будет в AirPods. Вот 3 причины, почему стоит присоединиться к поклонникам миниатюрного «яблочного» изыска.

Удобство

Первая явная причина подарить свои симпатии AirPods — их удобство в использовании. Apple прибегла к хитроумной магии, создав наушники, которые выбирают за удобство, а не только лишь качество звука. Именно AirPods, незаметные и едва ощутимые, создают ощущение, словно они часть тебя. Все благодаря эргономичности, история которой началась с EarPods

В Apple говорили, что уделили большое внимание созданию идеальной формы наушников. В AirPods квинтэссенцией стал удобный дизайн, ведь, сохранив идеальную форму, разработчики избавились от вечно путающихся проводов. Взгляните на малюток, которые подарят новые ощущения комфорта: https://estore.ua/naushniki/manufacturer:apple;model:airpods/.

Дизайн

Технологичный дизайн — двумя словами можно описать проделанную работу Apple. Если говорить о дизайне, можно смело сказать, что они стали неким каноном. Уже никого не удивляет их форма, хотя некогда многие категорически высказались против новшества, посчитав его радикальным и бессмысленным.

Начиная с отсутствия проводов и заканчивая формой — все подверглось критике. Тем не менее, белоснежный цвет, элегантная форма с приятными округлостями и, наконец, то самое отсутствие проводов сделали модель канонической.

Будь дизайн действительно бессмысленным, критика была бы справедлива, но разработчики Apple также смогли технически обыграть его. В вытянутой форме наушников скрываются микрофоны, которые помогают сделать Ваш голос идеально чистым во время разговора благодаря высокотехнологичной функции шумоподавления. Ни детские крики из песочницы, ни музыка из «шестерки» не помешают вас услышать.

Продолжительность работы

Выбирая беспроводные наушники, нас волнует продолжительность их работы от одного заряда. Apple и здесь совершили настоящую революцию. Их наушники работают более 5 часов от одного заряда!

Также стоит учитывать, что кейс для AirPods — это не только место для хранения наушников, но и мобильная станция для их подзарядки. 15 минут в кейсе, и ваши AirPods заряжены на следующие 5 часов беспрерывной игры музыки или разговора! Самого кейса хватит на 6 полноценных циклов заряда.

Чтобы зарядить чехол, подсоедините кабель Lightning к разъему на чехле, а другой конец кабеля к зарядному устройству или порту USB.

Дополнительные преимущества

Список достоинств не был бы полным без упоминания еще нескольких важных качеств беспроводных AirPods.

Звук. Как ни удивительно, эти наушники выбирают не за отличное звучание, хотя оно именно таково. Функция шумоподавления делает прослушивание музыки максимально комфортным, а сам звук — чистым и мягким. Миллионы не стали бы тратиться, если бы AirPods подвели в этом пункте.

Синхронизация с телефоном. Вот где истинное волшебство: вставил наушники — музыка заиграла, вынул — прекратилась. За данную функцию отвечает инновационный процессор, в частности оптические сенсоры, встроенные в корпус наушников.

Подходят для разных устройств Apple. Наушники работают со всеми гаджетами, подключенными к iCloud — телефоном, ноутбуком, планшетом и часами. Достаточно переключиться на новый девайс, чтобы наушники синхронизировались с ним.

Apple позаботились и об обладателях более старых моделей телефонов: наушники синхронизируются даже с iPhone 5.

Вероятно, высокая цена отпугнет многих покупателей, но качества AirPods говорят сами за себя: мы стоим этих денег, выбери нас!