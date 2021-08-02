5 лет Прозорро: новые рынки сбыта нашли 133 000 предпринимателей

1 августа 2016 года использование электронной системы публичных закупок стало обязательным для всех государственных заказчиков: то ли они ремонтируют дороги, то ли закупают лекарства, антисептики, турбины, автомобильную технику, услуги по благоустройству и др. Как результат, за 5 лет в Прозорро было объявлено 2,3 млн тендеров, во время проведения которых государство сэкономило более 190 млрд грн. средств налогоплательщиков.

Главными акцентами новой в 2016 году системы публичных закупок были открытость и прозрачность, которые делают невозможным коррупцию. Стать поставщиком для предприятий и организаций государственной и коммунальной собственности отныне могла любая компания. И это открыло новые рынки сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса. За 5 лет работы участие в тендерах приняли более 133 000 украинских компаний.

Прозорро стало первой успешной и наиболее быстрой реформой в Украине. К этому информация обо всех государственных закупках была закрытой, а от 2016 "все видят все": информация о всех закупки сохраняется в системе и доступна для всех.

Для работы в системе Прозорро как Заказчики, так и Поставщики регистрируются на авторизованной электронной площадке и работают онлайн через личные кабинеты. Площадка Украинской универсальной биржи с первых дней работы стал профессиональным и надежным партнером для участников публичных закупок. Здесь они не только имеют качественное техническое обеспечение, но и консультации персональных менеджеров, семинары от экспертов по работе в системе Прозорро. Благодаря этому тысячи предпринимателей расширили свои рынки сбыта и вывели бизнес на новый уровень.

В общем Прозорро признали одной из самых открытых систем государственных тендеров в мире. Она получила 8 международных наград за открытость. Например, в 2020 году как "Наиболее прозрачная система публичных закупок 2020" (Transparent Public Procurement Rating).