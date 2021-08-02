UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
02.08.2021, 13:34

5 лет Прозорро: новые рынки сбыта нашли 133 000 предпринимателей

Цей матеріал також доступний українською
5 лет Прозорро: новые рынки сбыта нашли 133 000 предпринимателей - Фото

1 августа 2016 года использование электронной системы публичных закупок стало обязательным для всех государственных заказчиков: то ли они ремонтируют дороги, то ли закупают лекарства, антисептики, турбины, автомобильную технику, услуги по благоустройству и др. Как результат, за 5 лет в Прозорро было объявлено 2,3 млн тендеров, во время проведения которых государство сэкономило более 190 млрд грн. средств налогоплательщиков.

Главными акцентами новой в 2016 году системы публичных закупок были открытость и прозрачность, которые делают невозможным коррупцию. Стать поставщиком для предприятий и организаций государственной и коммунальной собственности отныне могла любая компания. И это открыло новые рынки сбыта для предприятий малого и среднего бизнеса. За 5 лет работы участие в тендерах приняли более 133 000 украинских компаний.

Прозорро стало первой успешной и наиболее быстрой реформой в Украине. К этому информация обо всех государственных закупках была закрытой, а от 2016 "все видят все": информация о всех закупки сохраняется в системе и доступна для всех.

Для работы в системе Прозорро как Заказчики, так и Поставщики регистрируются на авторизованной электронной площадке и работают онлайн через личные кабинеты. Площадка Украинской универсальной биржи с первых дней работы стал профессиональным и надежным партнером для участников публичных закупок. Здесь они не только имеют качественное техническое обеспечение, но и консультации персональных менеджеров, семинары от экспертов по работе в системе Прозорро. Благодаря этому тысячи предпринимателей расширили свои рынки сбыта и вывели бизнес на новый уровень.

В общем Прозорро признали одной из самых открытых систем государственных тендеров в мире. Она получила 8 международных наград за открытость. Например, в 2020 году как "Наиболее прозрачная система публичных закупок 2020" (Transparent Public Procurement Rating).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: ПРОЗОРРО, Украинская универсальная биржа
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 