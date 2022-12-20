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20.12.2022, 11:30

5 млн грн на флот морских дронов от фармкомпании "ИнтерХим"

Цей матеріал також доступний українською
5 млн грн на флот морских дронов от фармкомпании "ИнтерХим" - Фото

Украинский фармацевтический производитель "ИнтерХим" во главе с генеральным директором Анатолием Редером перечислили 5 млн грн на первый в мире флот надводных дронов, способный улучшить ход событий в наших водах. 

Фармкомпания "ИнтерХим" по случаю своего 30-летия перевела 5 миллионов гривен на создание и расширение украинского флота морских дронов. 

Сначала фармпроизводитель перевел 3 000 000 грн через платформу United24 – главное окно для сбора средств на поддержку Украины – на закупку надводных дронов. 

Затоки в честь юбилея в "ИнтерХим" инициировали дополнительный сбор. К нему присоединились семьи, друзья, коллеги и партнеры компании и собрали 118 тысяч гривен. Производитель закрыл сбор дополнительной суммой в размере 1 882 000 грн и перевел суммарно еще 2 000 000 грн по назначению. 

Эти средства пойдут на закупку беспилотных надводных аппаратов, защищающих акваторию украинских морей и мирные города от российских кораблей-ракетоносителей. Также они помогут расчистить коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для других стран. 

В целом с начала полномасштабного вторжения "ИнтерХим" выделил более 60 млн грн на нужды ВСУ и жителей оккупированных и недавно освобожденных территорий, в частности, для херсонцев и николаевцев.

Этим областным центрам компания подарила первые мобильные уличные укрытия. Такие бетонные укрытия способны вмещать около 30 человек, оснащены камерами наблюдения и экранами, чтобы гражданские в укрытии могли видеть происходящее снаружи. 

Также "ИнтерХим" оснастил ряд подразделений на передовой качественными тепловизорами, старлинками, оборудованием ПВО, реанимобилями, скорыми и другим автотранспортом. 

Более 5 млн грн компания перевела на Deltaquad Pro для подразделений в зоне активных боевых действий и еще 2,6  млн грн на приборы для радиоразведки.

За стабильную поддержку армии с первых дней полномасштабного вторжения главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил генерального директора "ИнтерХим" Анатолия Редера почетным нагрудным знаком "За содействие войску" и грамотой. Ряд наград получили также несколько работников фармацевтической компании.

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Теги: Интерхим, морские дроны
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