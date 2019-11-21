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21.11.2019, 16:32

5 причин отказа в выдаче визы в Польшу

5 причин отказа в выдаче визы в Польшу - Фото

Ккак оформлять рабочую визу в Польшу, чтобы вероятность получения отказного письма была минимальной, рассказывают эксперты визового агентства «2EU»

В 2017 году Украина получила безвиз. Украинцы, имеющие биометрический паспорт, могут посещать Республику Польша (РП) и другие страны ЕС, не оформляя визовое разрешение. Но проблема заключается в том, что для поездки за рубеж с целью трудоустройства, Шенген не подходит из-за недостаточного срока действия.

Значит нужна рабочая виза в Польшу, цена которой во многом зависит от сроков оформления, — чем быстрее, тем выше стоимость. А в спешке можно допустить ошибку и получить отказ, особенно сейчас, когда в связи с наплывом «гастарбайтеров» из Украины польское посольство ужесточило требования. О том, как оформлять рабочую визу в Польшу, чтобы вероятность получения отказного письма была минимальной, рассказывают эксперты визового агентства «2EU».

Правила оформления

Чтобы легально трудоустроиться в Польше, необходимо иметь приглашение от работодателя. Но, беспокоясь о том, как получить визу в Польшу максимально быстро, многие украинцы совершенно забывают, что их должны официально пригласить. В противном случае в глазах работников консульства они будут выглядеть нелегалами, и могут легко получить отказ. 

Однако существует целый ряд исключений, позволяющих трудоустроиться без приглашения. К «привилегированным» работникам относятся:

— лица, которые подали заявления на сезонные работы;

— преподаватели иностранных языков;

— студенты польских вузов;

— украинцы, имеющие вид на жительство;

— лица, проводящие стажировки и участвующие в специальных программах Европейского союза.

Также чтобы иметь возможность трудоустроиться в РП, необходимо застраховать себя от несчастных случаев. Страховку на рабочую визу в Польшу лучше оформлять через специализированное агентство, где расценки ниже, чем в визовом центре. Кроме того, здесь можно заказать официальное приглашение, заполнение анкеты и профессиональную консультацию по оформлению документов, которая поможет свести к минимуму вероятность получения отказа.

Почему консульство может отказать в предоставлении визы

Основными причинами для отказа в выдаче визового разрешения на трудоустройство в Польше являются:

— просроченный загранпаспорт;

— неправильное заполнение анкеты;

— поддельные или неверно оформленные документы;

— недостаточно убедительные причины для въезда в страну;

— нарушение визового режима во время предыдущих поездок за границу.

Срок действия загранпаспорта для получения рабочей визы в Польшу не должен быть меньше 3 месяцев, начиная с последнего дня пребывания в стране. Анкету необходимо заполнять латиницей и указывать в ней достоверные данные — ложные сведения легко проверяются и станут причиной для отказа. Даты вводятся в формате год-месяц-день, например 1985-09-14. Данные из украинского паспорта допускается вносить латиницей и кириллицей.

О получении визы в Польшу можно даже не думать, если работник консульства обнаружит поддельную справку или другой документ. В этом случае могут наложить запрет на подачу документов на несколько лет. Отсутствие приглашения на работу проверяющие органы классифицируют как не убедительную причину для въезда в ПР. А, если во время предыдущих поездок в ЕС, вы не уплатили штраф или превысили допустимый срок пребывания, вам могут отказать в выдаче разрешения с трактовкой «нарушение визового режима».

Как поступить в случае отказа?

Если вы допустили ошибки в оформлении документации на рабочую визу в Польшу, стоит обратиться в визовое агентство, опытные работники которого быстро найдут проблемные моменты. Если уверены, что вам отказали неправомерно, в течение 7-20 дней можете подать в посольство апелляцию. 

Заявление оформляется на специальном бланке и должно содержать детальное описание мнения аппликанта о неправомерности отказа. Если есть документы, которые подтверждают аргументацию заявителя, и они ранее не подавались, их необходимо предоставить. Апелляция должна подаваться непосредственно лицом, которому было отказано в предоставлении визы.

 

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Теги: польша, визы
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