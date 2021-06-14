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14.06.2021, 17:50

7 причин воспользоваться услугами ландшафтного архитектора

7 причин воспользоваться услугами ландшафтного архитектора - Фото

Ландшафтный архитектор, обладая целым рядом решений и возможностей, адаптирует их к нашим потребностям

Ландшафтный  архитектор – это специалист, который регулярно посещает всевозможные отраслевые мероприятия, знает последние тенденции ландшафтного дизайна и умеет идеально сочетать элементы малой архитектуры с природным пространством. Знания и чувство стиля позволяют ему создавать для своих клиентов роскошные оазисы.

Детальнее об услугах ландшафтного дизайна можно узнать тут.

Дизайн в соответствии с мировыми тенденциями

Международные и региональные выставки и форумы, дают ландшафтным архитекторам знания, вдохновение и новаторские решения. Благодаря своему опыту, специалисты могут предоставить нам первоклассные проекты с решениями, разработанными энтузиастами озеленения со всего мира.

Эффективный и функциональный сад

Архитектор, обладая целым рядом решений и возможностей, адаптирует их к нашим потребностям. В результате его работы, сад становится уютным местом для ежедневного отдыха и вечеринок с друзьями. Архитектор также подскажет, какие растения и материалы использовать для эстетического разделения зон сада. Кроме того, он знает, какую часть сада нужно затенить, а какую оставить на солнце.

Идеально подобранная растительность

Только когда у нас уже есть дизайн, учитывающий наши потребности, наступает момент выбора растений. Вот где знание мира растительности оказывается решающим.  В этом году были отчетливо видны две тенденции в обустройстве приусадебных участков. Согласно первой, в сады входят сильные цвета, такие как винно-красный, бордовый и пурпурный, в сочетании с вездесущим зеленым. Второй тренд основан на сочетании двух цветов: серого и зеленого.

Внимание к каждой детали

Хотя каждый из нас мечтает о современном саде, мало кто может представить себе детали его обустройства. Между тем, архитектор предложит для сада не только растения, но и элементы малой архитектуры:  беседку, дизайнерскую скамейку или модные пуфы. Более того, все эти элементы  будут идеально сочетаться.

Гармония освещения

Очень важный элемент садового дизайна – грамотная планировка источников света. Хит этого года – светильники, которые одновременно являются современной садовой скульптурой. Кроме того, в моде освещение, подчеркивающее важнейшие элементы ландшафта.

Модные материалы

В современном ландшафтном дизайне лидируют архитектурный бетон, дерево, стекло, а также ткани. Искусство заключается в сочетании этих материалов. Необходима компетенция ландшафтного архитектора, который не только будет знать, какие материалы выбрать и как их комбинировать, но и обеспечит качество.

Эффект на каждый сезон

Несмотря на капризную погоду, мы хотим наслаждаться благами сада круглый год. Это дополнительное пространство стало для нас символом роскоши, визитной карточкой дома и местом, куда мы приглашаем друзей. Только с помощью профессионала можно будет оправдать эти ожидания.

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Теги: ландшафтный архитектор
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