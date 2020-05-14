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14.05.2020, 09:00

8P Online Edition: все самое лучшее, только онлайн

8P Online Edition: все самое лучшее, только онлайн - Фото

Самая летняя конференция по интернет-маркетингу 8Р теперь онлайн! Из любой точки земного шара!

9-10 июля будь готов выйти на связь — на 8Р Online Edition тебя ждут:

1. Два дня нон-стоп докладов по SEO, PPC, Веб-аналитике, Digital, Business;

2. 15+ спикеров-профи своего дела;

3. Тематики как для специалистов (от джуна до синьора), так и для владельцев бизнеса;

4. Новые форматы: мастер-классы, интервью, панельные дискуссии онлайн;

5. Видеозаписи лекций и презентации спикеров каждому участнику!

Первые спикеры = любовь с первого взгляда: Андрей Осипов (Школа веб-аналитики), Константин Найчуков (eLama), Павел Козлов (MegaDoc).

Как стать участником первой онлайн-8Р?

  • Купить билет на 8P Online Edition на сайте. Стоимость участия — 500 грн.
  • Или купить билет на 8Р 2020 (29 августа) и участвовать в онлайн-конференции бесплатно! А если при покупке билета ещё укажешь промокод liga-V, то видеозаписи абсолютно всех докладов с 8Р 2019 достанутся тебе в подарок!

“КУПИТЬ БИЛЕТ”

Присоединяйся, 8Р ещё никогда не была так близко 

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Теги: 8P Online Edition
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