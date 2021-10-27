А как у них: Владимир Зубик о зарубежном опыте реновации жилья

Реновация — магистральное направление решения проблемы обновления устаревшего жилищного фонда. В пользу такого вывода свидетельствует прежде всего статистика. Она фиксирует, что доля инвестиций в реконструкцию жилых зданий составляет в развитых странах от 40 до 70% общего объема капиталовложений в строительство.

Сегодня у нас уже имеется достаточно экспертных исследований, чтобы сделать некоторые обобщения и сформировать отдельные национальные модели реновации. Так что давайте разбираться.

В частности, можно говорить о нидерландской модели реновации. Ее ключевым элементом является Фонд обновления городов, в который государство ежегодно перечисляет существенные взносы — до 500 миллионов долларов. К программам реновации районов старой застройки приобщаются и муниципалитеты, берущие на себя дотирование отдельных направлений работ. Как по мне, хороший пример, особенно с учетом опыта реализации президентской программы "Большое строительство".

Также можно рассмотреть немецкую модель.

Ее расцвет пришелся на 90-е годы прошлого века, когда после воссоединения Германии встал вопрос, что делать с "жилищным наследием" ГДР. Немцы пошли по пути государственного кредитования. Из госбюджета под низкий процент было выделено почти 70 миллиардов марок. Это позволило в довольно сжатые сроки реконструировать более 90 000 панельных домов. На мой взгляд, это наиболее простая модель реновации. Однако она требует значительных бюджетных расходов, поэтому для нас неприоритетна. По крайней мере пока.

Во французский модели упор сделан на субсидировании отдельных домовладельцев.

Сейчас действуют четыре государственные программы, ориентированные на разные слои населения, разные типы зданий, даже на разные типы работ. Интересный опыт, однако на данный момент его применение в Украине ограничено не слишком быстрыми темпами создания ОСМД.

Есть довольно привлекательная израильская модель реновации старого жилья по типу наших "хрущёвок".

Работы проводятся за счет инвестора, зарабатывающего на дополнительных этажах или секциях. Но в этом случае отмечу, что переговоры с жильцами таких зданий, а они порой бывают весьма длительными, финансируются за счет государства. Гарантом же всего процесса выступает мэрия населенного пункта.

Наконец, еще одна потенциально интересная модель финансирования реновации жилищного фонда сформировалась в Латвии. Если основной акцент в обновлении жилья ставился на утеплении фасадов, замене систем тепло- и водоснабжения, эти работы оплачивали сами жильцы. Правда, не сразу. После реконструкции дом потреблял в несколько раз меньше энергии, но его жильцы какое-то время платили по старым тарифам, покрывая таким образом инвестору его затраты. Однако же в наших реалиях подобная "рассрочка" может не сработать, поскольку объемы долгов за жилищно-коммунальные услуги оптимизма не добавляют.

Общий вывод, на мой взгляд, очевиден. Пора вводить собственную модель. Можем начать с формирования рабочей группы при Минрегионстрое, которая разработает национальную концепцию реновации с учетом всех наших реалий и возможностей.